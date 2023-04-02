Читатели немецкой газеты Die Welt назвали "риторическим барахлом" критику послом Украины Алексеем Макеевым мирных переговоров с Россией.
Немцев взбесила риторика Макеева и бессмысленности мирного урегулирования конфликта. Посла обвинили в цинизме. Читатели Die Welt считают, что нет ничего более бесчеловечного, чем отправка тысяч украинцев на верную смерть.
"Этот посол той же масти, что и Зеленский, Мельник и их коллеги", — пишет один из комментаторов.
Канцлеру Германии Шольцу уже направлено письмо с требованием начать содействие мирным переговорам. В нём говорится, что германское общество против бесконечного "раскручивания спирали насилия".
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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