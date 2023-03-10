Корреспондент Die Welt* раскрыл ложь о жителях Артёмовска, распространяемую западными СМИ

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Жители Артёмовска поддерживают Россию и мечтают, чтобы город побыстрее перешёл под её контроль. Об этом написал Штеффен Шварцкопф, шеф-корреспондент Die Welt*, который побывал с коллегами в этом населённом пункте и смог лично в этом убедиться.

"Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артемовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили — мы не хотим уезжать", — написал Шварцкопф.

Обозреватель смог увидеть, что жители Артёмовска выступают за Россию, они оказывают содействие российской стороне и с нетерпением ждут перехода города под контроль Москвы, веря, что тогда их жизнь изменится в лучшую сторону.

Шварцкопф подчеркнул, что такие настроения местных жителей совсем не похожи на то, что пишут о них западные СМИ, уверяя, что горожане горят желанием сражаться на стороне Украины.

Автор добавил, что попытался спорить с жителями Артёмовска и доказать, что они неправы, но они, по его словам, не стали его даже слушать.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.