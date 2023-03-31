The American Thinker: Байден готовит американцев к проигрышу во Второй холодной войне?

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Америка почти неизбежно движется к проигрышу в так называемой Второй холодной войне, как полагают аналитики. Это связано с тем, что своей власти американцы доверяют гораздо меньше, чем россияне своей.

Если судить по последним статистическим данным, то рейтинг Владимира Путина составляет 82%, а Джо Байдена — всего 42%. Можно лишь догадываться, каков истинный рейтинг Си Цзиньпина, но китайцы почти единодушно доверяют своему правительству. А в Америке так поступает менее трети граждан. Эти данные не случайны, они говорят о неизбежном проигрыше США во Второй холодной войне, как пишет The American Thinker.

Почему же американцы не хотят сплотиться вокруг флага? Гордость, одобрение и поддержка своих флагов в Китае и России очевидна, но мы не видим того же самого в Америке, что не случайно. Все правительства влияют на воспоминания, которые они хотят вызывать у собственных граждан и иностранцев. Это так называемая политическая память. Именно то, как правительства России, Китая и США используют политическую память, объясняет почему русские и китайцы любят свою власть, а американцы — нет.

Цель политической памяти России — дать рядовым гражданам простое и последовательное повествование о могущественной нации, которой они могут гордиться. Такая память постоянно заставляет россиян бояться экзистенциальных угроз, особенно со стороны Запада. Поэтому они уважают свои Вооружённые силы и готовы терпеть потери на войне. Подход Китая к политической памяти согласуется с российским подходом и мотивируется той же темой экзистенциальной угрозы его независимости со стороны Запада.

Увы, Америка готова поднять в этом противостоянии белый флаг, а может быть, и радужный. Вместо постулирования гордости по поводу своей действительно славной истории, американцы теперь постоянно стыдятся былого рабства, неравенства, геноцида индейцев, угнетения прав ЛГБТ-сообщества и прочих страниц прошлого. В 2022 году средний IQ жителей США впервые упал, и аналитики полагают, что это прямое следствие изменения системы образования с исторической гордости на исторический стыд.

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