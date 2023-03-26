Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предрёк миру более опасную войну, чем была первая Холодная. По его словам, конфликт может начаться между Вашингтоном и Пекином.
На пресс-конференции с пулом журналистов Белого дома, он утвердительно ответил на вопрос: будет ли новая холодная война гораздо опаснее предыдущей.
"Да", — заявил Киссинджер представителям СМИ.
По его словам, конфликт может начаться между Вашингтоном и Пекином.
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