Киссинджер: вторая Холодная война будет опаснее, чем первая

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предрёк миру более опасную войну, чем была первая Холодная. По его словам, конфликт может начаться между Вашингтоном и Пекином.

На пресс-конференции с пулом журналистов Белого дома, он утвердительно ответил на вопрос: будет ли новая холодная война гораздо опаснее предыдущей.

"Да", — заявил Киссинджер представителям СМИ.

По его словам, конфликт может начаться между Вашингтоном и Пекином.