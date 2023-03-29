Глава Крыма Аксёнов сообщил о сбитом беспилотнике под Симферополем

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проинформировал, что в Симферопольском районе полуострова силами российских ПВО был сбит беспилотник.

Аксёнов добавил, что дрон упал вдалеке от жилья и инфраструктуры, в поле, поэтому в результате никто не пострадал, разрушений тоже нет.

"В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет", — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

В заключение глава Республики призвал доверять только официальным источникам информации.

Информацию о сбитом беспилотнике подтвердил общественник и основатель проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов, уточнивший, что ПВО сработала в 17:40 недалеко от населённого пункта Гвардейское.

"БПЛА сдетонировал на земле, жертв и повреждений нет, на месте падения дрона большого диаметра и глубины воронка", — добавил Талипов в соцсетях.

Ранее глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин рассказал, что в населённом пункте был слышен хлопок от сработавшей системы ПВО.

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