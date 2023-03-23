Рон Десантис оправдался за свои слова о территориальном споре на Украине

Республиканец Рон Десантис оправдался за формулировку "территориальный спор" в контексте обсуждения украинского конфликта.

Политик подчеркнул, что его слова были восприняты неправильно.

"Я не считаю присоединение Крыма и Донбасса законным. Несмотря на то, что там живёт много этнических русских, Россия не имела на это права", — цитирует Десантиса издание The New York Post.

Губернатор штата Флорида подчеркнул, что вернул бы Украине эти территории по щелчку пальцев, если бы у него была такая возможность. Однако привлечение ВС США к украинскому конфликту в современных реалиях видится ему ошибочным.