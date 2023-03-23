Республиканец Рон Десантис оправдался за формулировку "территориальный спор" в контексте обсуждения украинского конфликта.
Политик подчеркнул, что его слова были восприняты неправильно.
"Я не считаю присоединение Крыма и Донбасса законным. Несмотря на то, что там живёт много этнических русских, Россия не имела на это права", — цитирует Десантиса издание The New York Post.
Губернатор штата Флорида подчеркнул, что вернул бы Украине эти территории по щелчку пальцев, если бы у него была такая возможность. Однако привлечение ВС США к украинскому конфликту в современных реалиях видится ему ошибочным.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.