Корнилов: Лондон услышал предупреждение Путина об ответе на снаряды с обеднённым ураном

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Президент России Владимир Путин прокомментировал планы Британии поставить на Украину снаряды с обеднённым ураном и подчеркнул, что это доказывает готовность Запада воевать до последнего украинца. Если подобные боеприпасы окажутся на территории Незалежной, то Москва отреагирует соответствующим образом, отметил российский лидер.

Предупреждение Путина было услышано Лондоном. Одна из ведущих британских газет The Times на главной странице опубликовала материал с ответом России.

"Путин угрожает ответом на британские токсичные танковые снаряды", — заявили журналисты.

Политолог Владимир Корнилов оценил статью британцев.

"Что ж, предупреждение услышано. Уже хорошо", — указал он в своём Telegram-канале.