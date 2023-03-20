IRozhlas: Властислав Бржиза заявил, что дрон Reaper США был специально уничтожен "физически" ВВС России

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Чешский аналитик Властислав Бржиза представил свою версию инцидента в Чёрном море, связанного с падением американского беспилотного летательного аппарата. Согласно его словам, ВВС России специально уничтожили дрон США. Мнение эксперта приводит irozhlas.

Специалист считает, что Россия лжёт о том, что её истребители не имели контакта с американским БПЛА, и что столкновение произошло. Кроме того, он утверждает, что истребитель несколько раз касался американского дрона при перелёте рядом с ним.

Аналитик сообщил, что российский истребитель, как минимум, дважды атаковал американский дрон с координацией, когда он пролетал вблизи. МИД России опровергает такие утверждения, заявляя, что по официальной информации не было никакого физического столкновения между дроном США и российским истребителем Су-27.