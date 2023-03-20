Депутат ЕП Уоллес: Украина — всего лишь пешка в руках США и НАТО

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США используют Украину как пешку для реализации своих собственных интересов. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

"К сожалению, Украина — лишь пешка в империалистической прокси-войне, которую ведут США и НАТО, преследуя свои интересы", — написал Уоллес в своём Twitter*.

Евродепутат подчеркнул, что именно по этой причине рядовые украинцы просто так массово отправляются на верную гибель.

Ранее Уоллес уже говорил, что в украинском конфликте виноваты НАТО и западные страны, которые, несмотря на все предупреждения России, стремились к расширению Альянса на восток.

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