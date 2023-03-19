Депутат Европарламента Мик Уоллес обвинил Евросоюз и США в накачивании Украины оружием. Такое заявление парламентарий сделал в своих аккаунтах в социальных сетях.
По его словам, ЕС и США уже давно ведут прокси-войну против России. Но говорить об этом открыто нельзя. Те, кто на это отваживаются, подвергаются санкциям.
Также Уоллес заявил, что Запад продолжает накачивать киевский режим оружием.
"В ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев…", — написал он.
Ранее член запорожской ВГА Рогов заявил, что Запорожье кишит украинскими военными иностранными наёмниками.
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