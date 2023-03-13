РИА Новости: Самоуничтожение Британии откладывается

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Споры о таможенных границах между Британией и ЕС обернулись потерей репутации Соединенного Королевства. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению авторов агентства, в урегулирование ситуации пришлось вмешиваться даже США. Однако, это не возымело никакого эффекта, так как тогдашний британский премьер Борис Джонсон не намерен был идти на компромиссы.

Для характеристики чиновника авторы привели пример с Украиной. Именно Джонсон убеждал Зеленского в первые дни СВО не идти ни на какие переговоры с Россией. Еще один пример — Брексит, который сильно подорвал экономику страны.

"Для нас этот человек — вражина. Наше многовековое противостояние с британцами под ковер не замести, но Джонсон довел его до комикса вида "силы света против сил тьмы", — пишут авторы.

Ранее министр культуры Великобритании Люси Фрейзер направила открытое письмо главным спонсорам парижской Олимпиады.