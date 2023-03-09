В феврале был установлен рекордный уровень поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу — страны ЕС купили у России два миллиарда кубометров голубого топлива, сообщает EADaily.
По словам аналитика Международного энергетического агентства Грега Молнара, Россия заработала на продаже СПГ в феврале 1,3 миллиарда долларов. 80% от всего объёма получили Бельгия, Франция и Испания. В январе текущего года газовозы доставили в Европу 2,3 миллиарда кубических метров российского СПГ, что означает, что поставки в феврале сократились, но всё равно являются историческим максимумом по сравнению со средним ежемесячным уровнем прошлых лет.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил, что Евросоюз не вернётся к дешёвому газу в будущем, что отрицательно отразится на конкурентоспособности европейской промышленности.
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