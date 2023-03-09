Захарова: скоро США обвинят в диверсии на "Северных потоках" дельфина-подрывника

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ход расследования по подрыву "Северных потоков" и версии, которые предлагают по этому делу США.

Захарова считает, что американцы не смогут бесконечно и настолько беззастенчиво "впиливать свою ложь" в информационное пространство Северной Европы, которая является одной из заинтересованных сторон дела по "Северным потокам".

Также Захарова высмеяла методы, которые применяют в своём расследовании США, и удивительные по своей нелепости выводы, которые они представляют на суд общественности.

"А немецкие СМИ рады стараться. Еще немного, и это "расследование", которое проводится США непонятно как и непонятно где, с привлечением непонятно кого и чего, абсолютно непрозрачное, придет к выводу, что за всем стоит дельфин-подрывник", — сказала Захарова в эфире телеканала Соловьёв Live.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия настаивает на участии в расследовании терактов на "Северных потоках", добавив, что Москва не собирается спускать это дело на тормозах.