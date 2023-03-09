NDP: военные эксперты указали на недостатки противотанковой обороны ВС Польши

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Военные эксперты на фоне продолжающегося конфликта на Украине пришли к выводу, что противотанковая оборона Сухопутных войск ВС Польши оставляет желать лучшего. Аналитикам непонятно, как она будет выглядеть в дальнейшем.

"К 2026 году у польских военных будет 110 пусковых установок и около 700 ракет к американским противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) Javelin. Мы заплатим за это 158 миллионов долларов. Противотанковая оборона Сухопутных войск только строится. Медленно и не без проблем. Одного Джавелина недостаточно", — передаёт слова экспертов Niezalezny Dziennik Polityczny.

Особый акцент аналитики делают на отечественный ПТРК Pirat, создаваемый на базе комплекса "Корсар" Украины. Эксперты обосновывают это его дешевизной по сравнению с Spike-LR и Javelin. Кроме того, все его элементы производятся в Польше.

Противотанковая оборона должна быть многослойной. ВС страны необходимо иметь средства для уничтожения боевых машин, бронетехники противника на расстояниях до нескольких десятков километров, заключили эксперты.