Mysl Polska: Энгельгардт заявил, что Польша не способна мыслить рационально из-за русофобии

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Из-за русофобии Польша не может увидеть реальное положение дел на Украине. Об этом рассказал публицист Ян Энгельгардт в статье для издания Mysl Polska.

По его мнению, правительство Варшавы не видит ошибки за последний год, в частности, соответствие политического курса национальным интересам Польши. В республике не идут дискуссии о роли Запада в разжигании напряжённости вокруг Украины, причастности США к госперевороту в Киеве и обману России в выполнении Минских соглашений.

"В Польше сама постановка этих вопросов априори считается признаком податливости "кремлёвской пропаганде", как нечто недопустимое, о чём вообще не следует говорить", — подчёркивает Энгельгардт.

Причину конфликта видят в "природе российского государства". Польская пропаганда представляет спецоперацию как бесконечную череду преступлений против мирного населения. Однако никто не задаётся вопросом о том, зачем РФ уничтожать русскоязычное население Украины.

Также существует миф о "единой украинской нации". Это убеждение сейчас преобладает, так как киевский режим восемь лет уничтожал всех выступающих за диалог с Россией.

Энгельгардт считает, что погружение Польши в русфобию привело к тому, что она верит всему, что оправдывает её ненависть к РФ. Это ведёт к подрыву её национальных интересов и будущем.