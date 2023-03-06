Экс-сотрудник Белого дома Робертс назвал характерную черту американцев: клеймят агентом Путина

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Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что американцы клеймят "агентом Путина" всех, кто имеет альтернативную точку зрения.

Бывший сотрудник Белого дома сообщил, что гражданам США сложно узнать какую-либо альтернативную информацию о происходящем в мире. По его словам, журналисты и блогеры, которые хотят рассказать правду или поделиться разными точками зрения на одну проблему, сталкиваются с проблемами.

"Вас заклеймят агентом Путина, антисемитом, сторонником теории заговора, чудаком и даже хуже", — перечислил Робертс.

Однако, по мнению Робертса, от недостатка информации американцы не страдают. Он отмечает, что граждане США не стремятся узнать правду. Они больше сосредоточены на личных проблемах, чем на широких. Робертс подмечает, что американцы не осознают, как сильно большие глобальные проблемы влияют на их личные ситуации.

"Беззаботность, а не осознанность — вот характерная черта американцев. Столкновение с реальностью требует энергии, времени, сил и может быть удручающим", — объяснил Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома уверен, что такое отношение к глобальным проблемам разрушает американское общество. Граждане США всё меньше могут контролировать свои жизни и при этом даже не хотят понять, из-за чего это происходит.