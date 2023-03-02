Венгерский лидер Виктор Орбан предложил создать НАТО без США

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Евросоюз должен создать собственный оборонный альянс без американцев. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche. По мнению политика, США в нынешнем альянсе преследуют исключительно свои цели и интересы, не обращая внимания на Европу.

По мнению Орбана, показательным стало участие Евросоюза в украинском конфликте, которое ЕС навязали из Вашингтона. При этом, считает премьер, "сама Европа теряет идентичность в эмоциональном и интеллектуальном планах".

Также Орбан отметил, что сейчас США утратили способность объединить государства ради достижения глобальных целей.

Ранее обозреватель Newsweek Ларсон сообщил, что длительные поставки боеприпасов делают технику НАТО бесполезной для ВСУ.