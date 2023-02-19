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Володин назвал самым подлым поступком киевского режима желание отменить День Победы

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Мир

На Украине сегодня собираются отменить 9 Мая — День Победы. Это самый подлый поступок киевского режима из множества совершённых им преступлений, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин назвал самым подлым поступком киевского режима желание отменить День Победы

В своём Telegram-канале политик напомнил, что больше всех в Великой Отечественной войне пострадали Россия, Украина и Белоруссия.

"Миллионы погибших, города были разрушены, сёла — сожжены", — написал спикер ГД.

По его словам, народы трёх стран объединяет память о победе, и это нынешнему киевскому режиму во главе с президентом Владимиром Зеленским не даёт покоя.

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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