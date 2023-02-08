Сенатор Косачёв заявил о сходстве речи Байдена с выступлениями Брежнева на съездах КПСС

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв заявил, что выступления американского президента Джо Байдена напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС в конце его правления. Во вторник хозяин Белого дома выступал с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике государства.

"Ставшие уже доктринальными заходы про защиту демократий и их противостояние "автократиям" мало отличаются от советских угроз "мировому империализму", — признался Косачёв в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что американский лидер повторяет ошибку советского руководства, при котором утверждалось, что сила США состоит в мощи их примера.