Многие представители республиканской партии США выступают за передачу России части украинских территорий. Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечает издание, свыше 50% республиканцев не поддерживают поставки западного оружия Киеву. В статье также сказано, что, согласно недавнему опросу, порядка 40% членов партии оказались не против установления российского контроля над некоторыми регионами Украины.
"Многие в республиканской партии готовы отдать России хотя бы часть территорий", — подчеркнул автор материала.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала американских политиков, призывающих к незамедлительным поставкам танков Abrams на Украину. По её мнению, Белый дом должен прекратить выполнять все просьбы украинского президента Владимира Зеленского и переключиться на решение внутренних проблем.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.