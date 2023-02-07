WP: в США многие республиканцы готовы отдать России часть территорий Украины

Многие представители республиканской партии США выступают за передачу России части украинских территорий. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, свыше 50% республиканцев не поддерживают поставки западного оружия Киеву. В статье также сказано, что, согласно недавнему опросу, порядка 40% членов партии оказались не против установления российского контроля над некоторыми регионами Украины.

"Многие в республиканской партии готовы отдать России хотя бы часть территорий", — подчеркнул автор материала.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала американских политиков, призывающих к незамедлительным поставкам танков Abrams на Украину. По её мнению, Белый дом должен прекратить выполнять все просьбы украинского президента Владимира Зеленского и переключиться на решение внутренних проблем.