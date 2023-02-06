Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал развал НАТО из-за Украины

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс распадётся, если как можно скорее не начнутся переговоры по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

"Если мы не начнем быстрые переговоры, это уничтожит НАТО", — сказал отставной полковник.

Он напомнил, что изначально Североатлантический альянс был придуман, как оборонительный военно-политический блок, однако с 90-х годов его используют, как "наступательное оружие".

"И если мы всё больше будем давить на НАТО, то альянс развалится", — подчеркнул бывший советник главы Пентагона.

Ранее Макгрегор заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до тех пор, пока полностью не разгромит украинскую армию, которая превратилась в угрозу её безопасности при содействии Запада.