Зеленский сообщил, что Киев готовит решения, которые помогут получить больше оружия

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в Киеве заняты подготовкой решений, целью которых должна стать готовность Запада передать Украине большее количество вооружений.

"Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия. Запланированы как публичные, так и непубличные форматы работ", — сказал Зеленский в ходе своего видеообращения.

Также Зеленский признал, что ситуация в Донбассе остаётся очень напряжённой, добавив, что ожесточённые бои в регионе не прекращаются. Именно поэтому, по его словам, Киев намерен договориться о более значительной западной поддержке.