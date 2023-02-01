Польша хочет совместно с партнёрами разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны Североатлантического альянса. Такое заявление сделал президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе.
Он предлагает сделать шаг для усиления безопасности Украины. Его слова озвучило польское телевидение. Данная работа будет проводиться с перспективой вступления Украины в НАТО.
Напоминаем, что саммит Североатлантического альянса запланирован на июль текущего года.
"Мы надеемся на принятие Украины в Североатлантический альянс", — выразил надежду Дуда.
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