Премьер-министр Литвы Шимоните: на саммите в Вильнюсе Украина войдёт в состав НАТО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните проинформировала, что в июне 2023 года Украина гарантированно войдёт в состав НАТО. Такое заявление она сделала в ходе рабочего заседания, посвящённого предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе, пишет EADaily.

"Никто не в состоянии помешать официальному Киеву стать полноправным членом оборонного трансатлантического блока, если Украина этого желает и к этому стремится", — сказала Шимоните.

В Вильнюсе хотят превратить встречу лидеров НАТО в прорывную. Второй задачей будет решение вопроса финансирования, которое нужно довести до 2% ВВП.