Слуцкий уверен, что танки Leopard 2 не помогут Киеву

ВСУ в зоне спецоперации на Украине находятся не в самом лучшем положении, если Германия всё же согласилась отправить Киеву танки Leopard. Однако новое оружие не спасёт киевский режим. Такое мнение высказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно о решении немецкого канцлера Олафа Шольца передать Украине танки Leopard.

Парламентарий обратил внимание, что в Европе больше не принимают самостоятельных решений — всё согласуется с США.

"Очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа. Всё продавливается из Вашингтона. Всё делается без учета последствий… Вероятно, нынешнее положение киевского режима на "поле боя" вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов. Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон?" — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Депутат напомнил, что Запад до танков уже отправлял Украине своё современное оружие, в частности, ЗРК Javelin и РСЗО HIMARS, однако положение Киева это никак не изменило, СВО продолжается своим ходом.

Слуцкий напомнил, что новые танки, как и всё остальное западное оружие, станет законной целью ВС РФ. История повторяется, отметил депутат.

"Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и "ушли". Победа неизбежна и будет снова за нами!" — добавил Слуцкий.