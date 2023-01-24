МИД Литвы обвинил Запад в страхе перед Россией

Запад боится, что Россия проиграет Украине, и поэтому не хочет поставлять ВСУ танки Leopard 2. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы должны преодолеть страх победить Россию — когда речь идет о дополнительных санкциях, когда речь идет о дополнительной военной помощи Украине. Нас останавливает страх перед тем, что произойдет, если Россия проиграет в этом конфликте", — заявил дипломат.

Waldeckische Landeszeitung, цитируя заявление Ландсбергиса, отмечает, что Запад опасается применения Россией ядерного оружия в случае ухудшения ситуации и продолжений поставок иностранного оружия на Украину.

Ранее подобные опасения уже озвучивали чиновники и дипломаты ряда европейских стран.