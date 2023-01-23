Веселовский: ракеты ATACMS для удара по Крыму будут уничтожены на подступах к Украине

Политолог Сергей Веселовский заявил, что если Соединённые Штаты решаться передать Киеву ракеты ATACMS, чтобы нанести удар по Крыму, то они будут уничтожены ещё до их попадания на территорию Украины.

Также он отметил, что тему поставок украинскому государству затронул председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, однако не факт, что его инициативу поддержит Пентагон.

"Американцы всё-таки включают иногда мозги и понимают, что грозит и чем чревато предоставление таких видов вооружения", — приводит слова политолога "Крым 24".