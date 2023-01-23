Платить за поставки западного оружия Киеву будут простые украинцы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении технологического уровня Украины, все так или иначе за это несут ответственность", — сказал Песков журналистам.
Поставки западного оружия Украине не имеют ничего общего с настоящей поддержкой, уверен представитель Кремля, и всё бремя расплаты за нынешнюю военную помощь Запада ляжет на плечи украинцев.
"Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу", — добавил Песков.
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