МИД России обвинил Борреля в лицемерии после слов Лаврова об отношении Запада

МИД России обвинил Борреля в лицемерии после слов Лаврова об отношении Запада. Ответ на заявление главы дипломатии Европейского союза опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Поводом для высказывания Борреля послужило сравнение Сергеем Лавровым попыток Запада окончательно решить "русский вопрос" с решением "еврейского вопроса" в нацистской Германии. На что Боррель заявил, что нельзя сравнивать военные преступления с помощью Украине.

"Еэсовцы заявляют об отсутствии параллелей, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и ту самую символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в наши земли", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В дипведомстве также напомнили, что именно с согласия и при помощи Запада на Украине получили распространение националистические настроения.