Юрист Лабин оценил возможность передачи Западной Украины Польше

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин прокомментировал Pravda. Ru статью издания NDP о том, что США могут отдать Западную Украину Польше в обмен на погашение долгов Киева Варшавой.

"Такие ситуации были и в истории Средних веков, и в новейшей истории. С международно-правой точки зрения это допустимо. Но это возможно либо по взаимному согласию, либо в качестве международно-правой ответственности. В последнем случае речь идёт о репарациях", — заявил профессор.

По его словам, Польша уже сталкивалась с подобной ситуацией в прошлом.

"Самый иллюстративный пример — по окончанию Первой мировой войны Германия потеряла обширные территории, свои восточные земли, которые были в качестве репараций переданы Польше (Верхняя Силезия). Поэтому Варшава уже знакома с таким подходом и сегодня тоже отрабатывает этот вариант в своих национальных интересах", — отметил Лабин.

Ранее польский аналитик Ханна Крамер написала в статье для издания NDP о том, что США могут разделить территорию Украины и передать Польше западные регионы взамен на финансовую помощь Варшавы киевскому режиму.