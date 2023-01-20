NDP: США отдадут Польше Западную Украину в обмен на погашение долгов Киева

США могут разделить территорию Украины и передать Польше западные регионы взамен на финансовую помощь Варшавы киевскому режиму. Об этом заявила польский аналитик Ханна Крамер. Она подчеркнула, что Вашингтон никогда не прощает долгов.

"Будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то ещё несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются!" — указала Крамер.

Обозреватель отметила, что США пойдут на этот шаг, если Польша возьмёт на себя расходы Киева в размере 150 миллиардов долларов и выплатит Вашингтону все кредиты "до последнего цента".

"Этот тонущий корабль наши американские друзья хотят навязать дуракам из правящей партии "Права и справедливости"!" — указала Крамер в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).