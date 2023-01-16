Посёлок Верхнее Водяное, расположенный неподалёку от Донецка, у Песков, был взят российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Об этом проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Верхнее Водяное (находящийся к северу от Песок — Прим. ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населённых пунктов", — рассказал Пушилин в своём Telegram-канале.
Политик назвал освобождённое Верхнее Водяное стратегически важным населённым пунктом в ходе перехода ДНР под контроль ВС РФ.
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