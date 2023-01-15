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Марков: дом в Днепре был взорван спецслужбами Украины по приказу Зеленского

Мир

Политолог Сергей Марков считает, что в трагедии в Днепре виноваты не украинские ПВО, которые сбили российскую ракету, а непосредственно преступный режим лидера Украины Владимира Зеленского, который целенаправленно отдал приказ о взрыве жилого дома, чтобы убедить западную общественность в немыслимой "жестокости" России.

Марков: дом в Днепре был взорван спецслужбами Украины по приказу Зеленского

Политолог напомнил, что 20 января должна состояться встреча Зеленского с главами министерств обороны стран НАТО в Рамштайне, и президент Украины будет делать всё возможное, чтобы Запад выделил Киеву наступательное вооружение и системы ПВО.

Эксперт уверен, что Зеленский не гнушается применять истинно нацистские методы ради своей цели.

"Нужно шокировать западную общественность варварством ударов российских ракет. Поэтому с очень высокой вероятностью дом в Днепре был взорван именно спецслужбами Украины по приказу Зеленского как раз за несколько дней до Рамштайна. Это идеальное время, чтобы разогнать волну в СМИ, а факты, опровергающие российский удар по жилому дому, чтобы не успели появиться", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог добавил, что даже российские СМИ не в силах поверить в такую хладнокровную чудовищную жестокость киевского режима против населения Украины, а потому "разгоняют версию Арестовича про ПВО Украины, сбившей российскую ракету, как более выгодную и реалистическую".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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