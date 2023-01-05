Рождественское перемирие, которое ввёл сегодня президент РФ Владимир Путин, нужно России для передышки. Такое мнение высказал американский лидер Джо Байден.
"Путин "ищет кислород" с предложением Украины о прекращении огня", — приводит Белый дом слова Байдена.
Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Перемирие продлится с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
На это представители киевского режима уже ответили, что не будут соблюдать никакого перемирия.
Военный эксперт Борис Рожин высказал мнение, что США и Германия фактически открыто посмеялись с предложения Путина о "рождественском перемирии", а Байден открытым текстом трактовал его как признак слабости Путина.
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