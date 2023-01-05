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Байден: рождественское перемирие на Украине нужно Путину для передышки

Мир

Рождественское перемирие, которое ввёл сегодня президент РФ Владимир Путин, нужно России для передышки. Такое мнение высказал американский лидер Джо Байден.

"Путин "ищет кислород" с предложением Украины о прекращении огня", — приводит Белый дом слова Байдена.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Перемирие продлится с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

На это представители киевского режима уже ответили, что не будут соблюдать никакого перемирия.

Военный эксперт Борис Рожин высказал мнение, что США и Германия фактически открыто посмеялись с предложения Путина о "рождественском перемирии", а Байден открытым текстом трактовал его как признак слабости Путина.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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