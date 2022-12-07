На Украине наблюдается значительный дефицит электроэнергии

По сообщению национальной компании "Укрэнерго", по всей территории Украины наблюдается значительный дефицит электроэнергии. По этой причине в ряде областей власти были вынуждены ввести режим аварийных отключений.

"В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений", — говорится в Telegram-канале компании "Укрэнерго".

Для восстановления электроснабжения в Одесской и Киевской областях применяется резервная схема.

Ранее в компании проинформировали, что обеспечение потребителей нужными объёмами электроэнергии займёт как минимум несколько дней.

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