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Украина может получить от НАТО тайские и бразильские самолёты

Мир

Североатлантический альянс может передать Украине самолёты Таиланда и Бразилии, сообщил аналитик Константин Атламазоглу в статье для издания Business Insider.

Украина может получить от НАТО тайские и бразильские самолёты

НАТО беспокоит тот факт, что Россия наносит ракетные удары по Украине, используя преимущество в воздухе. Военные эксперты считают, что ситуацию могли бы изменить поставки Киеву шведских истребителей четвёртого поколения Saab JAS 39 Gripen, которые хорошо зарекомендовали себя на учениях против самолётов, аналогичных российским.

"Помимо Швеции, которая использует только Gripen, основными эксплуатантами самолета являются Южно-Африканская Республика, Бразилия и Таиланд", — отмечает автор.

Истребитель Gripen способен нести ракеты Meteor с дальностью полёта около 100 километров. Также самолёт оснащён системой РЭБ, которая делает воздушное судно менее заметным для радаров. Ещё одной особенностью истребителя является способность взлетать с коротких взлётно-посадочных полос и даже автомагистралей. Это важная особенность с учётом того, что почти все военные аэродромы Украины уничтожены. Также Gripen отличается от западных самолётов тем, что не требует больших расходов на эксплуатацию.

"Тем не менее, найти Gripen для Украины может быть непросто", — подчеркнул Атламазоглу.

По его словам, на создание новых истребителей уйдут годы, поэтому Швеции придётся поставлять Украине машины из своего флота или обращаться за помощью к другим странам, на вооружении которых стоят Gripen.

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Главная проблема СВО - пришло время сказать неприятную правду
Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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