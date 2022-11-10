Аналитики RUSI назвали шведский Gripen самым подходящим истребителем для Украины

Истребитель шведского производства Saab JAS 39 Gripen C/D является самым подходящим военным самолётом для Украины. Об этом заявили аналитики объединённого института оборонных исследований (RUSI).

По мнению экспертов, именно шведский Gripen может полностью выполнить требования Киева, поскольку самолёт создавался для противостояния с российской армией.

"Передача Gripen улучшит краткосрочное и среднесрочное планирование Украины, сводя к минимуму риск нанесения ударов российскими ракетами большой дальности", — приводит данные отчёта RUSI издание Breaking Defense.

Также истребитель оснащён ракетами большой дальности Meteor, которые могут оказать сопротивление и сдержать атаку потенциального противника. Швеция, Венгрия и Чехия могут поставить Gripen на Украину, если вариант будет одобрен, отметили в материале.