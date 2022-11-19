НАТО назвало небезопасным облёт кораблей самолётами ВВС РФ на Балтике

НАТО проводило учения кораблей в Балтийском море, в ходе которых самолёты из России совершили облёт его плавсредств. Военно-морское командование альянса назвало такие действия РФ небезопасными.

Истребители пролетели над натовскими кораблями на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).

"НАТО сочло взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полёта и близости самолётов", — отмечается в заявлении НАТО.

Альянс подчеркнул, что не стремится к конфронтации.