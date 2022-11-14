Североатлантическому альянсу обязательно нужен враг, без него военный блок умрёт. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
В беседе с РИА Новости он отметил, что НАТО продолжает продвигаться в новые регионы. По его словам, альянс планирует добраться до границ КНР. Дипломат напомнил, что Азия — очередная зона интересов военного блока, поэтому его оборона отодвинута до Китая.
"НАТО — такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрёт", — убеждён замглавы МИД РФ.
Ранее Грушко сообщил, что сегодня только безумцы могут размышлять о возможном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. Он подчеркнул: такое решение не укрепит безопасность организации, а лишь ухудшит её положение. Дипломат считает, что решить проблемы, возникшие между НАТО, Киевом и Москвой, помогут лишь переговоры.
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