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Замглавы МИД Грушко: НАТО обязательно нужен враг, без него организация умрёт

Мир

Североатлантическому альянсу обязательно нужен враг, без него военный блок умрёт. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Замглавы МИД Грушко: НАТО обязательно нужен враг, без него организация умрёт

В беседе с РИА Новости он отметил, что НАТО продолжает продвигаться в новые регионы. По его словам, альянс планирует добраться до границ КНР. Дипломат напомнил, что Азия — очередная зона интересов военного блока, поэтому его оборона отодвинута до Китая.

"НАТО — такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрёт", — убеждён замглавы МИД РФ.

Ранее Грушко сообщил, что сегодня только безумцы могут размышлять о возможном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. Он подчеркнул: такое решение не укрепит безопасность организации, а лишь ухудшит её положение. Дипломат считает, что решить проблемы, возникшие между НАТО, Киевом и Москвой, помогут лишь переговоры.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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