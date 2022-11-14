Грушко: только безумец сейчас может думать о вхождении Украины в состав НАТО

Лишь безумец сегодня может думать о возможном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

В интервью РИА Новости он отметил, что поведение западных стран часто бывает нерациональным. По его словам, власти РФ давно предупреждают об опасности членства Украины и Грузии в НАТО. Дипломат подчеркнул: для урегулирования проблем, возникших в сфере безопасности, необходимы переговоры между альянсом, Москвой и Киевом.

Как пояснил Грушко, расширение военного блока с помощью новых стран не укрепит безопасность организации.

Он добавил, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО лишь ухудшит положение альянса. Это создаст линию соприкосновения с РФ, которую руководство военного блока воспринимает в качестве главного противника и угрозы, заключил замглавы МИД России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система обороны его страны по уровню подготовки и устойчивости соответствует стандартам армии НАТО.