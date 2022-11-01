Bloomberg: Катар угрожает лишить ЕС газа из-за России

Ввод потолка цен на российское топливо "лицемерный шаг" и он противоречит законам свободного рынка, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По словам министра, свободный рынок — лучшее решение и, в случае если Евросоюз пойдёт на ограничение цен на топливо из России, Катар не останется в стороне.

"Европейские планы по снижению цен на газ являются "лицемерными", — заявил политик Bloomberg.

Ранее немецкие СМИ заявили, что провальная политика президента США Джо Байдена привела к расколу в Европе в контексте необходимости потолка цен на российское топливо. Так, по мнению авторов, Катар открыто пригрозил ЕС последствиями такого шага.

"Германия и другие страны Евросоюза хотят заменить российские энергоносители поставками из Катара. Но министр эмирата открыто говорит, что его газ может оказаться где-то ещё", — констатирует Spiegel.