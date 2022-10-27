Spiegel: власти ФРГ считают невозможным запуск второй нитки СП-2 после взрывов

Официальный Берлин сомневается в том, что одна из ниток "Северного потока-2" находится в рабочем состоянии после сентябрьской аварии. Об этом пишет Der Spiegel.

По информации издания, заместитель председателя парламентской группы "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм получил ответ кабмина страны на свой запрос по поводу состояния СП-2.

"Правительство ФРГ не считает, что одна из двух веток "Северного потока-2" осталась неповреждённой после взрывов", — сказано в официальном документе.

Берлин полагает, что в результате ЧП пострадали обе нитки газопровода, передаёт газета. Кроме того, в материале подчёркивается: СП-2 не может быть введён в эксплуатацию из-за отсутствия необходимой сертификации.

Ранее МИД РФ выразил демарш дипломатам из Германии, Швеции и Дании. В ведомстве подозревают, что Запад пытается скрыть информацию об исполнителях теракта на "Северных потоках".