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Баширов: на судах с зерном из Одессы русских десантников может ждать засада ВСУ

Мир

Сегодня, 31 октября, киевский режим намерен отправить суда с зерном из Одессы, не согласовывая маршрут с Россией. Это может быть ловушкой ВСУ, предупредил политолог Марат Баширов.

Баширов: на судах с зерном из Одессы русских десантников может ждать засада ВСУ

После атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота вблизи Севастополя российские власти приняли решение выйти из "зерновой сделки". Несмотря на это, Киев хочет продолжить экспорт зерновых из Одесского порта.

Украина может устроить провокацию с помощью гражданских кораблей, предположил политолог.

"По идее мы должны их остановить. А если не согласятся, то принудить. Это потребует высадки десанта на борт. И это опасно. Кто даст гарантию что там нет засады?" — задался он вопросом в своём Telegram-канале.

Подобное боестолкновение даст повод для очередной волны чёрного пиара в отношении российской армии на мировой арене.

Ранее эксперты предположили, что атаку дронов на ЧФ РФ корректировал американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, барражирующий в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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