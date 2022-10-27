Канадский психолог Джордан Питерсон заявил, что страны Запада не могут одержать победу над главой России Владимиром Путиным, потому как они "продали себя" за российские газ и нефть.
"Мы всё равно не можем победить Путина, потому что вы не можете победить того, кому не можете сказать "нет". Точка. И мы не можем отказать Путину, потому что продали свою душу за его нефть и газ", — приводит его слова телеканал Sky news.
По словам психолога, Запад ввёл антироссийские санкции, чтобы поднять свой моральный статус по отношению к спасению планеты, однако последствия не заставили себя долго ждать.
"И вот нам предстоит очень страшная зима из-за нашей собственной глупости и моральной самонадеянности", — заключил он.
Ранее бывший работник Белого дома Пол Робертс сказал, что российский лидер сорвал план США лишить РФ доступа к Чёрному и Средиземному морям.
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