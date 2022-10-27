Питерсон: Запад не может победить Путина, потому что продал ему свою душу

Канадский психолог Джордан Питерсон заявил, что страны Запада не могут одержать победу над главой России Владимиром Путиным, потому как они "продали себя" за российские газ и нефть.

"Мы всё равно не можем победить Путина, потому что вы не можете победить того, кому не можете сказать "нет". Точка. И мы не можем отказать Путину, потому что продали свою душу за его нефть и газ", — приводит его слова телеканал Sky news.

По словам психолога, Запад ввёл антироссийские санкции, чтобы поднять свой моральный статус по отношению к спасению планеты, однако последствия не заставили себя долго ждать.

"И вот нам предстоит очень страшная зима из-за нашей собственной глупости и моральной самонадеянности", — заключил он.

Ранее бывший работник Белого дома Пол Робертс сказал, что российский лидер сорвал план США лишить РФ доступа к Чёрному и Средиземному морям.