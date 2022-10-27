Экс-сотрудник Белого дома: Путин сорвал план США по лишению РФ выхода к морям

Российский лидер Владимир Путин сорвал план США лишить РФ доступа к Чёрному и Средиземному морям. Об этом заявил бывший работник Белого дома Пол Робертс.

По его словам, Москве приходилось на протяжении долгих лет арендовать морскую базу на Крымском полуострове. Он пояснил, что киевский режим, управляемый Вашингтоном, мог лишить РФ выхода к морям, аннулировав договоры на аренду.

"Путин был достаточно бдительным, чтобы понять это", — говорится в материале, опубликованном на портале Робертса.

Экс-сотрудник Белого дома подчеркнул: президент РФ сумел разрушить антироссийский план Вашингтона.

Ранее сообщалось, что власти США могут лишиться единодушия в подходе к украинскому конфликту в Конгрессе и ЕС. Как отмечает газета The New York Times, на территории европейских стран и в Штатах стали всё чаще прослеживаться призывы к сокращению поддержки Киева.