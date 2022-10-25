Рахманин: у России очень большие запасы вооружений и бронетехники

Член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что у России большие запасы вооружения для продолжения спецоперации на Украине.

"Запасы у них, к сожалению, все еще есть. Очень большие запасы оружия и вооружений, бронетехники", — приводит его слова "Радио НВ".

Также он отметил, что с 2012 года Российская Федерация интенсивно занимается выпуском новых видов вооружения и техники.

"То есть, в принципе, запас на большую в....* у них, к сожалению, есть", — заключил парламентарий.

Ранее Рахманин заявил, что готовится наступление из Белоруссии и захват Киева.