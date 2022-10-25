Член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что у России большие запасы вооружения для продолжения спецоперации на Украине.
"Запасы у них, к сожалению, все еще есть. Очень большие запасы оружия и вооружений, бронетехники", — приводит его слова "Радио НВ".
Также он отметил, что с 2012 года Российская Федерация интенсивно занимается выпуском новых видов вооружения и техники.
"То есть, в принципе, запас на большую в....* у них, к сожалению, есть", — заключил парламентарий.
Ранее Рахманин заявил, что готовится наступление из Белоруссии и захват Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.