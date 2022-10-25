Штайнмайеру подарили букет ирисов с намёком на поставку систем ПВО IRIS-T Киеву

В Киеве президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру вручили букет ирисов с намёком на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине.

В соцсетях украинских железных дорог сообщается, что "концентрацию ирисов" на утренних снимках руководителя ФРГ не стоит воспринимать как случайность.

"Любовь к ирисам у нас всеобщая, что поделаешь", — сказано в релизе.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Берлина незамедлительно предоставить киевскому режиму системы ПВО IRIS-T, а также управляемые ракеты к ним.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поставки средств противовоздушной обороны из Германии, Франции, Италии и ряда других государств. По его словам, Киев остро нуждается в оружии, которое способно отражать атаки с воздуха.

25 октября Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он намерен провести встречу с Зеленским.