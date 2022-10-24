В Николаев массово приезжают иностранные наёмники

В город Николаев на Украине в массовом порядке прибывают грузинские и французские наёмники.

"Заехала куча французов, скитаются по портам и заброшенным заводам, видимо, ждут, пока их расселят по частным домам или квартирам. Видели их на Ника-Тере (морской порт в Николаеве — Прим. ред.) и в районе Черноморского судостроительного завода. Еще недавно заехала куча грузин, начальник грузин ездит на Nissan X-Trail с военными номерам", — рассказал член николаевского подполья в беседе с РИА Новости.

По его словам, "главный грузинский наёмник" скупил в Николаеве всё спиртное.

Собеседник агентства заверил, что в город сейчас съезжаются наихудшие люди из разных стран.

Помимо массового прибытия наёмников, в Николаеве проводятся постоянные проверки украинскими силовиками, которые просят граждан на улицах показать телефоны или документы.

Не лучшая картина наблюдается и в других городах Николаевской области, например, Очакове, в котором много русскоязычных жителей. Там, по словам знакомых собеседника агентства, жителей "под дулом автомата" боевики с Западной Украины заставляют говорить слово "паляница", чтобы по произношению понять, кто русский, а кто украинец.