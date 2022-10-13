Владимир Зеленский дал поручение кабинету министров Украины рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Белоруссией. Петиция с такой инициативой набрала необходимые 25 тысяч подписей граждан страны.
"В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией", — сообщает официальный портал президента Украины.
После начала спецоперации Украина запретила въезд белорусских граждан и других иностранцев через существующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.
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