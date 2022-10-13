Зеленский поручил кабмину подготовить отмену безвизового режима с Белоруссией

Владимир Зеленский дал поручение кабинету министров Украины рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Белоруссией. Петиция с такой инициативой набрала необходимые 25 тысяч подписей граждан страны.

"В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией", — сообщает официальный портал президента Украины.

После начала спецоперации Украина запретила въезд белорусских граждан и других иностранцев через существующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.