Япония может находится в зоне поражения новых боеголовок для ракет КНДР, заявил глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.
По мнению министра, Северная Корея уже разработала "малогабаритные" ракеты с большим полётом дальности.
"Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится наша страна", — заявил Хамада на брифинге.
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