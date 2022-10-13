Токио: новые ядерные боеголовки для ракет КНДР могут поразить Японию

Япония может находится в зоне поражения новых боеголовок для ракет КНДР, заявил глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.

По мнению министра, Северная Корея уже разработала "малогабаритные" ракеты с большим полётом дальности.

"Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится наша страна", — заявил Хамада на брифинге.